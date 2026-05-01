उन्हाळ्यात इलेक्ट्रिक स्कूटर चालवताना छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर समस्या होऊ शकतात.
बॅटरी निकामी होण्यापासून ते सुरक्षिततेच्या धोक्यांपर्यंत, सर्व काही धोक्यात येऊ शकते.
E-Scooter चालवताना कोणत्या चुका करु नये, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.
इलेक्ट्रिक स्कूटर थेट सूर्यप्रकाशात ठेवणे बॅटरीसाठी हानिकारक ठरु शकते.
चालवल्यानंतर गाडी गरम होते. त्यामुळे ती लगेच चार्ज न करता थंड झाल्यावर चार्ज करा.
वेग वाढवल्याने आणि अचानक ब्रेक लावल्याने बॅटरी लवकर संपते. मोटारवर अधिक ताण येतो.
तुमची बॅटरी वारंवार १००% पर्यंत चार्ज करणे किंवा ती पूर्णपणे संपवणे हानिकारक ठरु शकते.
स्कूटर जास्त वेळ चालवल्याने बॅटरी आणि मोटर जास्त गरम होऊ शकतात. त्यामुळे ब्रेक घ्या.
बरेच लोक स्कूटर लवकर थंड करण्यासाठी त्यावर पाणी ओतात. असे करु नका. यामुळे विद्युत भागांचे नुकसान होते.
वेळोवेळी तपासणी करुन घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
