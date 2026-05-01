उन्हाळ्यात E-Scooter चालवताना टाळा 'या' चुका

01 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

सामान्य चुका

उन्हाळ्यात इलेक्ट्रिक स्कूटर चालवताना छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर समस्या होऊ शकतात.

बॅटरी निकामी होण्यापासून ते सुरक्षिततेच्या धोक्यांपर्यंत, सर्व काही धोक्यात येऊ शकते.

बॅटरी 

E-Scooter चालवताना कोणत्या चुका करु नये, हे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

काय करावे?

इलेक्ट्रिक स्कूटर थेट सूर्यप्रकाशात ठेवणे बॅटरीसाठी हानिकारक ठरु शकते. 

सावलीत पार्क करा

चालवल्यानंतर गाडी गरम होते. त्यामुळे ती लगेच चार्ज न करता थंड झाल्यावर चार्ज करा. 

स्कूटर थंड करा

वेग वाढवल्याने आणि अचानक ब्रेक लावल्याने बॅटरी लवकर संपते. मोटारवर अधिक ताण येतो.

सुरळीत ड्रायव्हिंग करा

तुमची बॅटरी वारंवार १००% पर्यंत चार्ज करणे किंवा ती पूर्णपणे संपवणे हानिकारक ठरु शकते. 

ओव्हर चार्जिंग टाळा

स्कूटर जास्त वेळ चालवल्याने बॅटरी आणि मोटर जास्त गरम होऊ शकतात. त्यामुळे ब्रेक घ्या.

लॉंग ड्राइव्हमध्ये ब्रेक घ्या

बरेच लोक स्कूटर लवकर थंड करण्यासाठी त्यावर पाणी ओतात. असे करु नका. यामुळे विद्युत भागांचे नुकसान होते.

पाण्याचा वापर टाळा

वेळोवेळी तपासणी करुन घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. 

देखभाल आवश्यक

