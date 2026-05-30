स्मार्टफोनमध्ये अनेक फीचर्स असतात, पण त्यापैकी काहींचा वापर बहुतेक लोक करत नाहीत. ही फीचर्स तुमचा वेळ वाचवू शकतात.
NFC च्या मदतीने Contactless Payment, फाइल शेअरिंग आणि डिव्हाइस कनेक्ट करणे अधिक सोपे होते.
काम किंवा अभ्यास करताना विचलित करणारे Apps तात्पुरते बंद करण्यासाठी Focus Mode उपयुक्त ठरतो.
मोठ्या फाइल्स इंटरनेटशिवाय काही सेकंदांत दुसऱ्या Android डिव्हाइसवर पाठवता येतात.
वेगळे App डाउनलोड न करता स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट व्हिडिओ स्वरूपात रेकॉर्ड करता येते.
व्हिडिओ किंवा ऑडिओमधील बोललेला मजकूर आपोआप स्क्रीनवर दिसतो.
फोनचा वापर किती वेळ करता, कोणते Apps जास्त वापरता याची माहिती मिळते.
आणीबाणीच्या परिस्थितीत ठराविक संपर्कांना लोकेशन आणि मदतीचा संदेश पाठवण्यासाठी हे फीचर उपयोगी ठरते.
तुमच्या फोनमध्ये ही फीचर्स आधीपासून असण्याची शक्यता आहे. एकदा वापरून पाहिल्यास त्यांचे फायदे लगेच लक्षात येतील.
