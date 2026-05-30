'या' फीचर्सचा वापर करा; रोजची कामे होतील सोपी!

30 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

तुमचा वेळ वाचेल

स्मार्टफोनमध्ये अनेक फीचर्स असतात, पण त्यापैकी काहींचा वापर बहुतेक लोक करत नाहीत. ही फीचर्स तुमचा वेळ वाचवू शकतात.

NFC

NFC च्या मदतीने Contactless Payment, फाइल शेअरिंग आणि डिव्हाइस कनेक्ट करणे अधिक सोपे होते.

Focus Mode

काम किंवा अभ्यास करताना विचलित करणारे Apps तात्पुरते बंद करण्यासाठी Focus Mode उपयुक्त ठरतो.

मोठ्या फाइल्स इंटरनेटशिवाय काही सेकंदांत दुसऱ्या Android डिव्हाइसवर पाठवता येतात.

Quick Share

वेगळे App डाउनलोड न करता स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट व्हिडिओ स्वरूपात रेकॉर्ड करता येते.

Screen Recording

व्हिडिओ किंवा ऑडिओमधील बोललेला मजकूर आपोआप स्क्रीनवर दिसतो.

Live Caption

फोनचा वापर किती वेळ करता, कोणते Apps जास्त वापरता याची माहिती मिळते.

Digital Wellbeing

आणीबाणीच्या परिस्थितीत ठराविक संपर्कांना लोकेशन आणि मदतीचा संदेश पाठवण्यासाठी हे फीचर उपयोगी ठरते.

Emergency SOS

तुमच्या फोनमध्ये ही फीचर्स आधीपासून असण्याची शक्यता आहे. एकदा वापरून पाहिल्यास त्यांचे फायदे लगेच लक्षात येतील.

Conclusion

