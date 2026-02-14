आयफोन 16 प्लस भारतात 89,900 रुपयांत लाँच केला होता.
आता या डिव्हाईसच्या खरेदीवर मोठं डिस्काऊंट ऑफर केलं जात आहे.
ग्राहक आता केवळ 79,900 रुपयांत आयफोन 16 प्लस खरेदी करू शकतात.
डिस्काऊंट आयफोन 16 प्लसच्या 128GB व्हेरिअंटवर उपलब्ध आहे.
विजय सेल्सच्या अधिकृत वेबसाइटवर डिव्हाईस 71,890 रुपयांत सूचीबद्ध आहे.
ग्राहकांना फोनवर 8,109 रुपयांचे फ्लॅट डिस्काऊंट मिळू शकते.
बँक ऑफर्ससह 3,500 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सूट मिळू शकते.
तसेच फोनवर एक्सचेंज ऑफर आणि नो-कॉस्ट ईएमआय पर्याय देखील उपलब्ध आहे.
