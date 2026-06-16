 १० वर्षे सर्व्हिस फ्री! Maruti ने ग्राहकांसाठी आणला खास प्लॅन – 

Automobile

16 June, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

मारुती सुझुकीने आपल्या ग्राहकांसाठी एक नवीन स्मार्ट प्लॅन आणला आहे.

स्मार्ट प्लॅन

Img Source: Pinterest 

नवीन स्मार्ट मेंटेनन्स प्लॅन (SMP) सुरु केला असून हा एक प्रीपेड प्लॅन आहे.

मेंटेनन्स योजना

या योजनेचा उद्देश वाहन मालकांना सेवा आणि देखभालीच्या खर्चाचे अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम करणे, तसे बचत करणे.

सुविधा

सेवेची चिंता नाही

या योजनेमुळे ग्राहकांना भविष्यात वाढणाऱ्या सेवा खर्चाची चिंताही कमी होईल.

एसएमपी कसे खरेदी करावे

ग्राहक नवीन वाहन खरेदी करताना या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात किंवा नंतर कोणत्याही अधिकृत मारुती सुझुकी वर्कशॉपमधून ती खरेदी करु शकतात.

कोणत्या प्रकारचे संरक्षण मिळणार

यामध्ये केवळ मजुरीचा खर्च समाविष्ट असलेल्या योजना, सुटे भाग आणि मजुरी दोन्ही समाविष्ट असलेले पॅकेजेस, तसेच व्यावसायिक वाहनांसाठी किरकोळ सेवा पॅकेजेसचा समावेश.

या भागांचे कव्हरेज

कंपनी निवडक भागांसाठी, ज्यामध्ये क्लच आणि ब्रेकशी संबंधित भागांचा समावेश आहे, ऐच्छिक झीज विमा संरक्षण देखील देत आहे.

मजुरीवर सूट 

ही योजना निवडणाऱ्या ग्राहकांची मजुरी शुल्कावर किमान १०० टक्के बचत होईल, तसेच त्यांना सुटे भाग आणि उपभोग्य वस्तूंवरही अतिरिक्त बचतीचा लाभ मिळेल.

एसएमपी योजनेचा कार्यकाळ

मारुती सुझुकीने वेगवेगळ्या कालावधी आणि किलोमीटर क्षमतेसह या एसएमपी योजना सादर केल्या आहेत, ज्या ग्राहक त्यांच्या गरजेनुसार निवडू शकतात.

१० वर्षापर्यंतचे संरक्षण

खाजगी कार मालक २ वर्षे किंवा २०,००० पासून ते १० वर्षे किंवा १ लाख किमी पर्यंतचे संरक्षण निवडू शकतात.

व्यावसायिक वाहने

व्यावसायिक वाहन मालकांसाठी हे संरक्षण १० वर्षे किंवा १,६०,००० किलोमीटरसाठी उपलब्ध आहे.

सुविधा देशभरात उपलब्ध

ही योजना संपूर्ण भारतात लागू आहे. 

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