डाळिंब अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध असल्याने त्वचेला आतून पोषण मिळते. यामुळे एजिंगची लक्षणे कमी होतात आणि त्वचा टवटवीत दिसते.
पपईमध्ये असलेले पपेन एन्झाइम मृत त्वचा काढून टाकते. नियमित सेवन केल्यास त्वचा स्वच्छ आणि मऊ होते.
सफरचंद त्वचेला नैसर्गिक ओलावा देते. रोज एक सफरचंद खाल्ल्याने त्वचा तणावमुक्त आणि फ्रेश राहते.
केळी त्वचेला डीप मॉइश्चर देतात. कोरडी आणि निस्तेज त्वचा सुधारण्यासाठी केळी खूप उपयुक्त आहे.
ही फळे फक्त खाण्यासोबतच फेस पॅक म्हणूनही वापरता येतात. नैसर्गिक फळांचा वापर त्वचेसाठी अधिक सुरक्षित असतो.
फळांचे फायदे दिसण्यासाठी नियमित सेवन गरजेचे आहे. यासोबत भरपूर पाणी पिल्यास त्वचा निरोगी आणि ग्लोइंग राहते.
