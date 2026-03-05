शिळी चपाती फेकून न देता तुम्ही त्यापासून चवदार पदार्थ तयार करू शकता.
शिल्लक पोळ्या भाजून त्याची बारीक पूड करून गूळ आणि तुपासोबत एकजीव करा. वेलची आणि सुकामेवा घालून लाडू वळून घ्या.
पोळीचे छोटे तुकडे करून फोडणीत परतल्यास कुरकुरीत चिवडा तयार होतो. चहासोबत खायला हा हलका आणि झटपट स्नॅक उत्तम लागतो.
पोळीवर सॉस, भाज्या आणि चीज घालून तव्यावर झाकण ठेवून शिजवा. काही मिनिटांत मुलांना आवडणारा इंस्टंट पिझ्झा तयार होतो.
गरम पोळीमध्ये भाजी, चटणी आणि कांदा घालून घट्ट रोल करा. डब्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी हा पौष्टिक पर्याय आहे.
दुधात पोळीचे तुकडे शिजवून साखर आणि वेलची घातल्यास चविष्ट खीर बनते.
