उरलेल्या शिळ्या पोळीपासून घरी बनवा स्वादिष्ट पदार्थ 

05 March 2026

Author:  नुपूर भगत

शिळी चपाती फेकून न देता तुम्ही त्यापासून चवदार पदार्थ तयार करू शकता.

उरलेल्या चपातीचे पदार्थ

Picture Credit: Pinterest

शिल्लक पोळ्या भाजून त्याची बारीक पूड करून गूळ आणि तुपासोबत एकजीव करा. वेलची आणि सुकामेवा घालून लाडू वळून घ्या.

पोळी लाडू

Picture Credit: Pinterest

पोळीचे छोटे तुकडे करून फोडणीत परतल्यास कुरकुरीत चिवडा तयार होतो. चहासोबत खायला हा हलका आणि झटपट स्नॅक उत्तम लागतो.

पोळी चिवडा

Picture Credit: Pinterest

पोळीवर सॉस, भाज्या आणि चीज घालून तव्यावर झाकण ठेवून शिजवा. काही मिनिटांत मुलांना आवडणारा इंस्टंट पिझ्झा तयार होतो.

 पोळी पिझ्झा

Picture Credit: Pinterest

गरम पोळीमध्ये भाजी, चटणी आणि कांदा घालून घट्ट रोल करा. डब्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी हा पौष्टिक पर्याय आहे.

पोळी रोल

Picture Credit: Pinterest

दुधात पोळीचे तुकडे शिजवून साखर आणि वेलची घातल्यास चविष्ट खीर बनते.

पोळी खीर

Picture Credit: Pinterest

