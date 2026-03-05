साधा पण सुपरफूड:  पांता भात आरोग्यासाठी  आहे फायदेशीर

05 March 2026

Author:  नुपूर भगत

सर्वप्रथम उरलेला शिळा किंवा शिजवलेला भात एका भांड्यात घ्या.

भात भिजवणे

यानंतर यात भात पूर्णपणे बुडेल इतके पाणी घाला.

पाणी घालणे

हे भांडे झाकून रात्रभर (8-10 तास) खोलीच्या तपमानावर ठेवा.

आंबवणे

 दुसऱ्या दिवशी भात हलक्या आंबट सुगंधासह तयार झालेला दिसेल.

सकाळी तपासा 

जास्त पाणी असेल तर थोडेसे  काढून टाका.

पाणी काढणे

 त्यात मीठ, चिरलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घाला.

चव वाढवणे

वरून थोडे मोहरीचे तेल घालून लोणचे किंवा भाजलेल्या माशांसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करणे

