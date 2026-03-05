सर्वप्रथम उरलेला शिळा किंवा शिजवलेला भात एका भांड्यात घ्या.
यानंतर यात भात पूर्णपणे बुडेल इतके पाणी घाला.
हे भांडे झाकून रात्रभर (8-10 तास) खोलीच्या तपमानावर ठेवा.
दुसऱ्या दिवशी भात हलक्या आंबट सुगंधासह तयार झालेला दिसेल.
जास्त पाणी असेल तर थोडेसे काढून टाका.
त्यात मीठ, चिरलेला कांदा आणि हिरवी मिरची घाला.
वरून थोडे मोहरीचे तेल घालून लोणचे किंवा भाजलेल्या माशांसोबत सर्व्ह करा.
