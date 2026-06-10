तुमचे खाते हॅक होण्याचा किंवा तुमचा डेटा चोरीला जाण्याचा धोका नेहमीच असतो.
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त्यामुळे तुम्ही WhatsApp वर उपलब्ध असलेल्या फीचर्सविषयी माहिती करुन घेतली पाहिजे.
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तुमचे खाते सुरक्षित ठेवण्यासाठी Appमध्ये उपलब्ध असलेल्या विशेष फीचर्सचा वापर नक्की करा.
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या फीचर्सचा वापर करुन जर कोणी तुमच्या खात्यत लॉग इन करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना तुम्ही तयार केलेला ६ अंकी पिन टाकावा लागेल.
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तुम्ही तुमचे चॅट्स लॉक करु शकता, जेणेकरुन कोणीही तुमचे खाजगी चॅट्स वाचू शकणार नाही.
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या फीचर्सचा वापर केल्याने चॅट बॉक्समधील चॅट्स २४ तास, ७ दिवस किंवा ९० दिवसांनंतर आपोआप हटवले जातील.
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तुमचे फोटो, लास्ट सीन आणि स्टेट्स कोण पाहू शकेल यावर तुम्ही कंट्रोल ठेवू शकता.
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तुमचा फोन घेऊन कोणीही WhatsApp ओपन करु शकतो. त्यामुळे फिंगरप्रिंट लॉक करा.
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