विदेशात न जाता अनुभवा परदेशाचा फील!

Life style

13 January 2026

Author:  नुपूर भगत

रंगीत इमारती, टेकड्यांमधील शहररचना आणि लेकसाइड कॅफे पाहिल्यावर लवासा अगदी इटलीतील युरोपियन टाउनसारखे वाटते.

 लवासा, महाराष्ट्र

Picture Credit: Pinterest

हिरवीगार कुरणे, बर्फाच्छादित पर्वत आणि केबल कार राइडमुळे गुलमर्गला ‘भारताचे स्वित्झर्लंड’ म्हटले जाते.

गुलमर्ग, जम्मू-काश्मीर

Picture Credit: Pinterest

कॉफी मळे, धुके, डोंगररांगा आणि शांत वातावरण यामुळे कूर्ग स्कॉटलंडसारखा भासतो.

 कूर्ग, कर्नाटक 

Picture Credit: Pinterest

हिवाळ्यात बर्फाच्छादन, स्कीइंग आणि सुंदर निसर्गामुळे औली युरोपमधील स्की रिसॉर्टसारखे दिसते.

 औली, उत्तराखंड 

Picture Credit: Pinterest

पांढरी वाळू, निळेशार समुद्र आणि शांत किनारे पाहून अंडमान तुम्हाला मालदीवची आठवण करून देईल.

अंडमान-निकोबार बेटे 

Picture Credit: Pinterest

विदेशात जायचं स्वप्न असेल पण बजेट कमी असेल, तर ही भारतीय ठिकाणे तुम्हाला परदेशी अनुभव नक्की देतील.

परदेशी अनुभव

Picture Credit: Pinterest

व्हेजमध्ये नॉनव्हेजची चव, फणसाची बिर्याणी खाल्ली आहे का? 

पुढे वाचा