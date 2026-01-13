रंगीत इमारती, टेकड्यांमधील शहररचना आणि लेकसाइड कॅफे पाहिल्यावर लवासा अगदी इटलीतील युरोपियन टाउनसारखे वाटते.
हिरवीगार कुरणे, बर्फाच्छादित पर्वत आणि केबल कार राइडमुळे गुलमर्गला ‘भारताचे स्वित्झर्लंड’ म्हटले जाते.
कॉफी मळे, धुके, डोंगररांगा आणि शांत वातावरण यामुळे कूर्ग स्कॉटलंडसारखा भासतो.
हिवाळ्यात बर्फाच्छादन, स्कीइंग आणि सुंदर निसर्गामुळे औली युरोपमधील स्की रिसॉर्टसारखे दिसते.
पांढरी वाळू, निळेशार समुद्र आणि शांत किनारे पाहून अंडमान तुम्हाला मालदीवची आठवण करून देईल.
विदेशात जायचं स्वप्न असेल पण बजेट कमी असेल, तर ही भारतीय ठिकाणे तुम्हाला परदेशी अनुभव नक्की देतील.
