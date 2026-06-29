Hyundai Creta ची मागणी नवीन आणि सेकंड-हँड दोन्ही बाजारात कायम असते.
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दमदार फीचर्स, विश्वासार्ह इंजिन आणि कमी देखभाल खर्चामुळे तिची रीसेल व्हॅल्यू चांगली टिकून राहते.
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Honda City ही इंजिन, आरामदायी ड्राइव्ह आणि मजबूत ब्रँड इमेजमुळे अनेक वर्षांनंतरही चांगल्या किमतीत विकली जाते.
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कमी मेंटेनन्स, मोठे सर्व्हिस नेटवर्क आणि प्रचंड लोकप्रियतेमुळे Vitara Brezza सेकंड-हँड मार्केटमध्येही मोठ्या मागणीत असते.
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दमदार बिल्ड क्वालिटी, ऑफ-रोड क्षमता आणि ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लोकप्रियतेमुळे Scorpio ची रीसेल व्हॅल्यू वर्षानुवर्षे चांगली राहते.
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ही टिकाऊपणा, विश्वासार्हता आणि कमी बिघाडासाठी ओळखली जाते. त्यामुळे सेकंड-हँड मार्केटमध्येही या MPV ला नेहमीच मोठी मागणी असते.
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चांगली रीसेल व्हॅल्यू मिळण्यासाठी कारची नियमित सर्व्हिस, अपघातमुक्त इतिहास, कमी झीज आणि ब्रँडची विश्वासार्हता महत्त्वाची ठरते.
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कार निवडताना केवळ किंमत किंवा फीचर्सच नव्हे, तर भविष्यातील रीसेल व्हॅल्यूचाही विचार करा.
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