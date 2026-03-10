रोज चालण्याचे आहेत  अनेक फायदे 

Life style

09 March 2026

Author:  नुपूर भगत

दररोज चालल्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त कॅलरी बर्न होतात. त्यामुळे वजन कमी करण्यास आणि नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.

वजन नियंत्रणात राहते

नियमित चालण्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे हृदयाचे आजार होण्याचा धोका कमी होतो.

हृदय निरोगी राहते

जेवणानंतर थोडे चालल्यास पचनक्रिया चांगली होते. त्यामुळे गॅस आणि अॅसिडिटीसारख्या समस्या कमी होतात.

पचनक्रिया सुधारते

चालण्यामुळे मन शांत होते आणि स्ट्रेस कमी होतो. यामुळे मूडही चांगला राहतो.

तणाव कमी होतो

दररोज चालण्याची सवय असल्यास रात्री झोप नीट लागते. यामुळे शरीराला पूर्ण विश्रांती मिळते.

झोप चांगली लागते

चालणे हा हलका पण प्रभावी व्यायाम आहे. यामुळे हाडे आणि स्नायू मजबूत राहतात.

हाडे मजबूत होतात

नियमित चालल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. त्यामुळे सर्दी-खोकल्यासारखे आजार कमी होतात.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

