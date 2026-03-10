दररोज चालल्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त कॅलरी बर्न होतात. त्यामुळे वजन कमी करण्यास आणि नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
नियमित चालण्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. यामुळे हृदयाचे आजार होण्याचा धोका कमी होतो.
जेवणानंतर थोडे चालल्यास पचनक्रिया चांगली होते. त्यामुळे गॅस आणि अॅसिडिटीसारख्या समस्या कमी होतात.
चालण्यामुळे मन शांत होते आणि स्ट्रेस कमी होतो. यामुळे मूडही चांगला राहतो.
दररोज चालण्याची सवय असल्यास रात्री झोप नीट लागते. यामुळे शरीराला पूर्ण विश्रांती मिळते.
चालणे हा हलका पण प्रभावी व्यायाम आहे. यामुळे हाडे आणि स्नायू मजबूत राहतात.
नियमित चालल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. त्यामुळे सर्दी-खोकल्यासारखे आजार कमी होतात.
