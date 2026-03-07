एका मोठ्या बाउलमध्ये उकडलेले बटाटे चांगले मॅश करून घ्या.
त्यामध्ये किसलेले बीट, गाजर, मटार आणि बारीक चिरलेला कांदा घाला.
आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ घालून सर्व मिश्रण नीट एकत्र करा.
या मिश्रणाचे लहान लांबट किंवा गोल आकाराचे चॉप तयार करा.
कॉर्नफ्लोअरमध्ये थोडे पाणी घालून पातळ घोळ तयार करा. तयार चॉप आधी या घोळात आणि नंतर ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा.
कढईत तेल गरम करून चॉप मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
गरमागरम व्हेजिटेबल चॉप टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
