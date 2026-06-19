बाबांसाठी WhatsApp च्या या ७ भन्नाट ट्रिक्स 

Science Technology

19 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Pin Chat 

Pin Chat वापरून महत्त्वाचे चॅट वरच्या बाजूला ठेवता येतात.

Picture Credit: istockphoto

Star Messages 

Star Messages मुळे आवश्यक मेसेज पुन्हा शोधणे सोपे होते.

Picture Credit: istockphoto

Live Location शेअर करून कुटुंबीयांना आपले ठिकाण कळवता येते.

Live Location 

Picture Credit: istockphoto

Disappearing Messages मुळे मेसेज ठराविक वेळेनंतर आपोआप हटतात.

Disappearing Messages

Picture Credit: istockphoto

Chat Lock वापरून खासगी चॅटला अतिरिक्त सुरक्षा देता येते.

Chat Lock

Picture Credit: istockphoto

Voice Message Playback Speed वाढवून लांब व्हॉईस मेसेज पटकन ऐकता येतात.

Voice Message

Picture Credit: istockphoto

Linked Devices फीचरमुळे एकाच WhatsApp अकाउंटचा वापर अनेक डिव्हाइसवर करता येतो.

Linked Devices 

Picture Credit: istockphoto

त्यामुळे Status Viewers चा क्रम हा अनेक तांत्रिक घटकांवर अवलंबून असू शकतो.

Status Viewers 

Picture Credit: istockphoto

इंडक्शनचाही होऊ शकतो स्फोट

पुढे वाचा