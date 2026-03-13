उचकी लागल्यावर हळूहळू एक ग्लास थंड पाणी प्या. यामुळे घशातील स्नायूंना आराम मिळतो आणि उचकी थांबण्यास मदत होते.
दीर्घ श्वास घ्या आणि काही सेकंद श्वास रोखून ठेवा. यामुळे शरीरातील ऑक्सिजनचा प्रवाह बदलतो आणि उचकी थांबण्यास मदत होते.
एक चमचा साखर तोंडात घेऊन हळूहळू खा. साखरेमुळे घशातील नसा सक्रिय होतात आणि उचकी कमी होते.
लिंबाचा छोटा तुकडा तोंडात ठेवून चोखल्यास उचकी थांबण्यास मदत होते. लिंबाच्या आंबटपणामुळे शरीराची प्रतिक्रिया बदलते.
एक चमचा मध खाल्ल्याने घसा शांत होतो आणि उचकी कमी होते.
बसून दोन्ही गुडघे छातीजवळ आणा आणि काही सेकंद तसेच राहा. यामुळे डायाफ्रामवर हलका दाब येतो आणि उचकी थांबते.
घाईने पाणी पिण्याऐवजी हळूहळू छोटे घोट घेत पाणी प्या. यामुळे उचकी कमी होण्यास मदत होते.
