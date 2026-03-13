उचकी थांबत नाही? करा हे 7 सोपे घरगुती उपाय

Life style

13 March 2026

Author:  नुपूर भगत

उचकी लागल्यावर हळूहळू एक ग्लास थंड पाणी प्या. यामुळे घशातील स्नायूंना आराम मिळतो आणि उचकी थांबण्यास मदत होते.

थंड पाणी प्या

Picture Credit: Pinterest

दीर्घ श्वास घ्या आणि काही सेकंद श्वास रोखून ठेवा. यामुळे शरीरातील ऑक्सिजनचा प्रवाह बदलतो आणि उचकी थांबण्यास मदत होते.

 श्वास काही सेकंद रोखा

Picture Credit: Pinterest

एक चमचा साखर तोंडात घेऊन हळूहळू खा. साखरेमुळे घशातील नसा सक्रिय होतात आणि उचकी कमी होते.

साखर खा

Picture Credit: Pinterest

लिंबाचा छोटा तुकडा तोंडात ठेवून चोखल्यास उचकी थांबण्यास मदत होते. लिंबाच्या आंबटपणामुळे शरीराची प्रतिक्रिया बदलते.

लिंबू चोखा

Picture Credit: Pinterest

एक चमचा मध खाल्ल्याने घसा शांत होतो आणि उचकी कमी होते.

मध घ्या

Picture Credit: Pinterest

बसून दोन्ही गुडघे छातीजवळ आणा आणि काही सेकंद तसेच राहा. यामुळे डायाफ्रामवर हलका दाब येतो आणि उचकी थांबते.

गुडघे छातीजवळ घ्या

Picture Credit: Pinterest

घाईने पाणी पिण्याऐवजी हळूहळू छोटे घोट घेत पाणी प्या. यामुळे उचकी कमी होण्यास मदत होते.

हळूहळू पाणी प्या

Picture Credit: Pinterest

