कैऱ्या स्वच्छ धुवून कोरड्या पुसून घ्या आणि त्याचे मध्यम आकाराचे तुकडे करा.
मेथी दाणे आणि मोहरी थोडेसे भाजून त्याची जाडसर पूड करून घ्या.
एका मोठ्या भांड्यात कैरीचे तुकडे घ्या आणि त्यात मीठ, हळद आणि लाल तिखट घाला.
आता तयार केलेली मोहरी-मेथीची पूड कैरीमध्ये घालून सगळं मिश्रण नीट हलवा.
एका कढईत तेल गरम करून पूर्ण थंड होऊ द्या.
थंड झालेले तेल कैरीच्या मिश्रणात घालून पुन्हा चांगले मिक्स करा.
तयार लोणचं स्वच्छ आणि कोरड्या काचेच्या बरणीत भरून 2–3 दिवस ठेवा.
