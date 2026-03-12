जेवणाची चव वाढवणारं कैरीचं लोणचं; सोपी आणि झटपट रेसिपी

Life style

12 March 2026

Author:  नुपूर भगत

कैऱ्या स्वच्छ धुवून कोरड्या पुसून घ्या आणि त्याचे मध्यम आकाराचे तुकडे करा.

कैरीचे तुकडे करा

Picture Credit: Pinterest

मेथी दाणे आणि मोहरी थोडेसे भाजून त्याची जाडसर पूड करून घ्या.

मेथी-मोहरी 

Picture Credit: Pinterest

 एका मोठ्या भांड्यात कैरीचे तुकडे घ्या आणि त्यात मीठ, हळद आणि लाल तिखट घाला.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

आता तयार केलेली मोहरी-मेथीची पूड कैरीमध्ये घालून सगळं मिश्रण नीट हलवा.

मिश्रण मिक्स करा

Picture Credit: Pinterest

 एका कढईत तेल गरम करून पूर्ण थंड होऊ द्या.

तेल गरम करा

Picture Credit: Pinterest

थंड झालेले तेल कैरीच्या मिश्रणात घालून पुन्हा चांगले मिक्स करा.

तेल मिश्रणात घाला 

Picture Credit: Pinterest

तयार लोणचं स्वच्छ आणि कोरड्या काचेच्या बरणीत भरून 2–3 दिवस ठेवा. 

लोणच बरणीत भरा 

Picture Credit: Pinterest

