कडक उन्हातही घर  राहील गार! वापरा हे  7 सोपे टिप्स

07 March 2026

Author:  नुपूर भगत

दुपारच्या उन्हात खिडक्यांमधून उष्णता घरात येते. जाड पडदे किंवा ब्लाइंड्स लावल्यास सूर्यप्रकाश थेट आत येत नाही आणि घर थंड राहते.

 पडदे किंवा ब्लाइंड्स लावा

या वेळेत बाहेरची हवा तुलनेने थंड असते. त्यामुळे ताजी हवा घरात येऊन उकाडा कमी होण्यास मदत होते.

 खिडक्या उघडा

घरातील झाडे वातावरण थंड ठेवण्यास मदत करतात. तसेच हवा शुद्ध राहते आणि घरात ताजेपणा जाणवतो.

घरात हिरवी झाडे ठेवा

कापडी किंवा कॉटनचे पडदे उष्णता कमी करतात. त्यामुळे खोलीत गारवा टिकून राहतो.

हलके आणि कापडी पडदे 

टीव्ही, संगणक किंवा इतर उपकरणे चालू असतील तर त्यातून उष्णता निर्माण होते. वापर नसताना ती बंद ठेवल्यास घराचे तापमान कमी राहते.

 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बंद ठेवा

पंख्याखाली थंड पाण्याचे भांडे ठेवल्यास हवा अधिक गार वाटते. हा सोपा आणि स्वस्त उपाय आहे.

पंख्याखाली पाण्याची भांडी ठेवा

हलके रंग उष्णता कमी शोषतात. त्यामुळे खोली तुलनेने थंड राहते आणि आरामदायी वाटते.

 हलक्या रंगांचे बेडशीट 

