दुपारच्या उन्हात खिडक्यांमधून उष्णता घरात येते. जाड पडदे किंवा ब्लाइंड्स लावल्यास सूर्यप्रकाश थेट आत येत नाही आणि घर थंड राहते.
या वेळेत बाहेरची हवा तुलनेने थंड असते. त्यामुळे ताजी हवा घरात येऊन उकाडा कमी होण्यास मदत होते.
घरातील झाडे वातावरण थंड ठेवण्यास मदत करतात. तसेच हवा शुद्ध राहते आणि घरात ताजेपणा जाणवतो.
कापडी किंवा कॉटनचे पडदे उष्णता कमी करतात. त्यामुळे खोलीत गारवा टिकून राहतो.
टीव्ही, संगणक किंवा इतर उपकरणे चालू असतील तर त्यातून उष्णता निर्माण होते. वापर नसताना ती बंद ठेवल्यास घराचे तापमान कमी राहते.
पंख्याखाली थंड पाण्याचे भांडे ठेवल्यास हवा अधिक गार वाटते. हा सोपा आणि स्वस्त उपाय आहे.
हलके रंग उष्णता कमी शोषतात. त्यामुळे खोली तुलनेने थंड राहते आणि आरामदायी वाटते.
