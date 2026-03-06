सर्वप्रथम फिश फिलेट स्वच्छ धुऊन घ्या आणि किचन टॉवेलने कोरडे करा.
एका बाउलमध्ये आलं-लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस, मीठ, काळी मिरी पावडर आणि लाल तिखट घालून मिक्स करा.
या मसाल्यात फिश फिलेट चांगले कोट करून किमान 20–30 मिनिटे मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवा.
एका बाउलमध्ये अंडी फेटून घ्या. दुसऱ्या प्लेटमध्ये मैदा आणि तिसऱ्या प्लेटमध्ये ब्रेडक्रंब्स ठेवा.
प्रथम मॅरिनेट केलेला मासा मैद्यात घोळवा, नंतर फेटलेल्या अंड्यात बुडवा आणि शेवटी ब्रेडक्रंब्समध्ये घोळवून पूर्ण कोटिंग करा.
कढईत तेल गरम करा आणि मध्यम आचेवर फिश दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
गरमागरम कोलकाता स्टाईल फिश फ्राय सॅलड, कांदा आणि मोहरीच्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
