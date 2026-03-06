बटाटे फ्रीजमध्ये ठेवल्यास त्यातील स्टार्च साखरेत बदलतो आणि चव बदलते. त्यामुळे बटाटे थंड व कोरड्या जागी ठेवणे अधिक योग्य असते.
फ्रीजमधील ओलसर वातावरणामुळे कांदे लवकर मऊ होतात आणि खराब होऊ शकतात. कांदे नेहमी हवेशीर आणि कोरड्या ठिकाणी ठेवावेत.
टोमॅटो फ्रीजमध्ये ठेवल्यास त्यांची नैसर्गिक चव आणि टेक्स्चर खराब होते. ते खोलीच्या तापमानावर ठेवले तर जास्त ताजे राहतात.
फ्रीजमध्ये ठेवल्यास केळीची साल पटकन काळी पडते आणि फळाची चव बदलते. केळी बाहेर ठेवणे अधिक योग्य आहे.
मध फ्रीजमध्ये ठेवल्यास तो लवकर घट्ट होतो. मध नेहमी खोलीच्या तापमानावरच साठवावा.
ब्रेड फ्रीजमध्ये ठेवल्यास तो पटकन कोरडा होतो आणि चव कमी होते. ब्रेड एअरटाइट कंटेनरमध्ये बाहेर ठेवणे चांगले.
