फ्रीजमध्ये हे पदार्थ  ठेवल्यास चव आणि पौष्टिकता होते कमी!

Life style

07 March 2026

Author:  नुपूर भगत

बटाटे फ्रीजमध्ये ठेवल्यास त्यातील स्टार्च साखरेत बदलतो आणि चव बदलते. त्यामुळे बटाटे थंड व कोरड्या जागी ठेवणे अधिक योग्य असते.

बटाटे

फ्रीजमधील ओलसर वातावरणामुळे कांदे लवकर मऊ होतात आणि खराब होऊ शकतात. कांदे नेहमी हवेशीर आणि कोरड्या ठिकाणी ठेवावेत.

कांदे

टोमॅटो फ्रीजमध्ये ठेवल्यास त्यांची नैसर्गिक चव आणि टेक्स्चर खराब होते. ते खोलीच्या तापमानावर ठेवले तर जास्त ताजे राहतात.

टोमॅटो

फ्रीजमध्ये ठेवल्यास केळीची साल पटकन काळी पडते आणि फळाची चव बदलते. केळी बाहेर ठेवणे अधिक योग्य आहे.

केळी

मध फ्रीजमध्ये ठेवल्यास तो लवकर घट्ट होतो. मध नेहमी खोलीच्या तापमानावरच साठवावा.

मध

ब्रेड फ्रीजमध्ये ठेवल्यास तो पटकन कोरडा होतो आणि चव कमी होते. ब्रेड एअरटाइट कंटेनरमध्ये बाहेर ठेवणे चांगले.

ब्रेड

