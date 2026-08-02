बदामात व्हिटॅमिन ई असते जे त्वचेला पोषण देऊन त्याची चमक वाढवण्यास मदत करते.
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पपईचे सेवन त्वचेतील मृत पेशी काढून टाकण्यास मदत करते, यामुळे त्वचा चमकदार राहण्यास मदत होते.
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संत्र्यात व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. याचे सेवन शरीरात कोलेजन वाढवते ज्यामुळे त्वचा उजळ होते.
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अक्रोडमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आहे जे त्वचेला मऊ आणि निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
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पालकमध्ये लोह आणि अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणात आढळतात. याच्या मदतीने त्वचेचा रंग सुधारण्यास मदत होते.
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काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण भरपूर असते ज्यामुळे त्वचा हायड्रेड राहते. यामुळे त्वचा ताजीतवानी आणि चमकदार राहते.
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टोमॅटोमध्ये लायकोपिन आढळते जे सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून त्वचेचे संरक्षण करण्यास मदत करते.
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