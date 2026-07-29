चिकन स्वच्छ धुवून त्यात दही, अंड, मीठ, लाल तिखट, काळी मिरी आणि लसूण पेस्ट घालून किमान ४ तास किंवा रात्रभर मॅरिनेट होऊ द्या.
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एका मोठ्या भांड्यात मैदा, कॉर्नफ्लोअर, ओनियन पावडर, मिक्स हर्ब्स, पॅप्रिका आणि थोडे मीठ एकत्र करून चांगले मिसळा.
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मॅरिनेट केलेले चिकन प्रथम मैद्याच्या मिश्रणात घोळवा. त्यानंतर पाण्यात घोळवा आणि् मग पुन्हा मैद्याच्या पिठात घोळवा.
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एका खोल कढईत पुरेसे तेल मध्यम आचेवर गरम करा. तेल योग्य तापमानाला आल्यावरच चिकन तळायला सुरुवात करा.
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एकावेळी काहीच तुकडे तेलात सोडा. मध्यम आचेवर १२–१५ मिनिटे किंवा चिकन पूर्णपणे शिजून सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
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तळलेले चिकन वायर रॅक किंवा टिश्यू पेपरवर ठेवा, जेणेकरून अतिरिक्त तेल निघून जाईल आणि चिकन अधिक खुसखुशीत राहील.
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गरमागरम चिकन फ्राय मेयोनेझ, स्पायसी डिप किंवा टोमॅटो सॉसबरोबर सर्व्ह करा.
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