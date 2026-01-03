रात्री भिजवलेले मेथी सकाळी उपाशीपोटी घेतल्यास साखर नियंत्रणात मदत होते.
आवळ्याचा रस किंवा चूर्ण इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करतो.
रोज अर्धा चमचा दालचिनी पावडर रक्तातील साखर कमी करण्यास उपयोगी ठरते.
कडुलिंबाची पाने सकाळी चावून खाल्ल्यास ग्लुकोज लेव्हल नियंत्रणात राहते.
दररोज 30 मिनिटे चालल्याने शरीरातील साखरेची पातळी स्थिर राहते.
भाजीपाला, डाळी आणि संपूर्ण धान्ये असे पदार्थ रक्तातील साखर हळूहळू वाढू देतात.
ध्यान, प्राणायामामुळे हार्मोनल बॅलन्स सुधारण्यास मदत होते.
