डायबिटीज कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी काय करावे? 

Life style

3 January 2026

Author:  नुपूर भगत

रात्री भिजवलेले मेथी सकाळी उपाशीपोटी घेतल्यास साखर नियंत्रणात मदत होते.

मेथी दाणे

 आवळ्याचा रस किंवा चूर्ण इन्सुलिनची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत करतो.

आवळा 

रोज अर्धा चमचा दालचिनी पावडर रक्तातील साखर कमी करण्यास उपयोगी ठरते.

दालचिनी 

कडुलिंबाची पाने सकाळी चावून खाल्ल्यास ग्लुकोज लेव्हल नियंत्रणात राहते.

कडुलिंबाची पाने

 दररोज 30 मिनिटे चालल्याने शरीरातील साखरेची पातळी स्थिर राहते.

नियमित चालणे 

भाजीपाला, डाळी आणि संपूर्ण धान्ये असे पदार्थ रक्तातील साखर हळूहळू वाढू देतात.

फायबरयुक्त आहार

 ध्यान, प्राणायामामुळे हार्मोनल बॅलन्स सुधारण्यास मदत होते.

तणाव कमी ठेवा 

