पंजिरी कशी तयार करायची? 

Life style

2 January 2026

Author:  नुपूर भगत

कढईत 2 टेबलस्पून तूप गरम करून त्यात डिंक घालून फुलवून घ्या. फुललेला डिंक थंड करून जाडसर कुटून बाजूला ठेवा.

डिंक तळणे

त्याच कढईत थोडे तूप घालून बदाम आणि काजू हलके गुलाबी होईपर्यंत परतून घ्या व बाजूला काढा.

 सुकामेवा भाजणे

कढईत उरलेले तूप घालून गव्हाचे पीठ मंद आचेवर सतत ढवळत सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा. छान सुगंध आला पाहिजे.

पीठ भाजणे

भाजलेले पीठ पूर्णपणे थंड होऊ द्या. गरम असताना साखर घालू नका.

थंड होऊ देणे

थंड झालेल्या पिठात पिठीसाखर घालून चांगले मिसळा.

साखर मिसळणे

त्यात भाजलेला सुकामेवा, कुटलेला डिंक आणि वेलची पूड घालून व्यवस्थित एकजीव करा.

सुकामेवा आणि डिंक 

तयार पंजीरी हवाबंद डब्यात भरा. रोज 1–2 चमचे दूध किंवा कोमट पाण्यासोबत घ्या.

हवाबंद डब्यात साठवा

