हेल्दी आणि टेस्टी नाश्त्याचे पर्याय

Life style

30 December, 2025

Author:  नुपूर भगत

प्रोटीन आणि फायबरयुक्त चीला पोट भरलेले ठेवतो आणि वजन कमी करण्यास मदत करतो.

मूग डाळ चीला

Picture Credit: Pinterest

प्रोटीनयुक्त नाश्ता मेटाबॉलिझम वाढवतो आणि चरबी कमी करण्यास उपयुक्त ठरतो.

 ऑम्लेट

Picture Credit: Pinterest

हा कमी कॅलरी आणि जास्त पोषणमूल्य असलेला सोपा पर्याय आहे.

उकडलेली अंडी आणि फळे

Picture Credit: Pinterest

 प्रोटीन, फायबर आणि व्हिटॅमिन्सने भरलेली उसळ वजन कमी करण्यासाठी उत्तम पर्याय.

अंकुरित कडधान्यांची उसळ

Picture Credit: Pinterest

हेल्दी फॅट्स आणि फायबरमुळे हा नाश्ता वजन नियंत्रणासाठी उत्तम आहे.

मल्टीग्रेन टोस्ट-पीनट बटर

Picture Credit: Pinterest

पालक, काकडी, सफरचंद आणि लिंबाचा रस एकत्र करून तयार केलेली स्मूदी शरीर डिटॉक्स करते.

ग्रीन स्मूदी

Picture Credit: Pinterest

भाज्या घालून बनवलेले पोहे हलके, पौष्टिक आणि वजन कमी करण्यासाठी योग्य आहेत. पोहे

Picture Credit: Pinterest

