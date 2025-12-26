भिजवलेली मुगाची डाळ पाणी काढून घ्या आणि मिक्सरमध्ये जाडसर वाटा. फार बारीक पेस्ट करू नका.
वाटलेल्या डाळीत हिरवी मिरची, आले, जिरे घालून पुन्हा थोडेसे फिरवा.
या मिश्रणात मीठ, हळद आणि चिरलेली कोथिंबीर घालून नीट मिसळा.
कढईत तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. तेल मध्यम गरम असावे.
हाताने किंवा चमच्याने छोटे गोळे करून गरम तेलात सावकाश सोडा.
भजी मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.
तळलेले पकोडे कागदावर काढून जास्त तेल शोषून घ्या आणि गरमागरम सर्व्ह करा.
