मुगाच्या भजीची टेस्टी रेसिपी!

Life style

26 December, 2025

Author:  नुपूर भगत

भिजवलेली मुगाची डाळ पाणी काढून घ्या आणि मिक्सरमध्ये जाडसर वाटा. फार बारीक पेस्ट करू नका.

डाळीची पेस्ट करा

Picture Credit: Pinterest

वाटलेल्या डाळीत हिरवी मिरची, आले, जिरे घालून पुन्हा थोडेसे फिरवा.

साहित्य एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

या मिश्रणात मीठ, हळद आणि चिरलेली कोथिंबीर घालून नीट मिसळा.

कोथिंबीर घाला

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. तेल मध्यम गरम असावे.

तेल गरम करा

Picture Credit: Pinterest

हाताने किंवा चमच्याने छोटे गोळे करून गरम तेलात सावकाश सोडा.

भजी तेलात सोडा

Picture Credit: Pinterest

भजी मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.

भजी तळून घ्या

Picture Credit: Pinterest

तळलेले पकोडे कागदावर काढून जास्त तेल शोषून घ्या आणि गरमागरम सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

आंबट, गोड अन् मसालेदार सांबार रेसिपी! 

पुढे वाचा