या तलावात शेकडो मानवी सांगाडे सापडले आहेत. आजही ते नेमके कुणाचे आणि कसे इथे आले, हे पूर्णपणे उलगडलेले नाही.
एका अखंड दगडातून वरून खाली कोरलेले हे मंदिर कसे बांधले गेले, याचे अचूक उत्तर आधुनिक विज्ञानालाही सापडलेले नाही.
या ठिकाणी गाडी न्यूट्रलमध्ये ठेवली तरी ती वर चढते, असे मानले जाते. गुरुत्वाकर्षणाला आव्हान देणारी ही घटना आजही गूढ आहे.
या विहिरीभोवती विचित्र शांतता आणि नकारात्मक ऊर्जा जाणवते, असे अनेकांचे अनुभव आहेत.
समुद्रसपाटीखाली शेती केली जाणारे हे भारतातील एकमेव ठिकाण आहे. पाणी असूनही शेती कशी टिकते, हे आश्चर्यकारक आहे.
मंदिरातील स्तंभांवर टकटक केल्यास वेगवेगळे संगीताचे सूर ऐकू येतात. यामागील अचूक तंत्र अजूनही गूढ आहे.
येथे मानसिक आजार आणि नकारात्मक शक्ती दूर होतात, असा लोकांचा ठाम विश्वास आहे. वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अद्याप अपूर्ण आहे.
