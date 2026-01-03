एका भांड्यात मैदा, चिमूटभर मीठ आणि पाणी घालून पीठ मळून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
अंडी फोडून त्यात मीठ, मिरी पावडर, बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून फेटा.
Picture Credit: Pinterest
तव्यावर थोडे तेल गरम करून मैद्याच्या पिठाची पातळ पोळी शेकून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
पोळीच्या एका बाजूला अंड्याचे मिश्रण ओतून हलके पसरवा.
Picture Credit: Pinterest
पोळी उलटवून अंडं नीट शिजेपर्यंत छान शेकून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
त्यावर कांदा, कोबी, चाट मसाला आणि सॉस घालून घट्ट रोल करा.
Picture Credit: Pinterest
गरमागरम एग रोल टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
Picture Credit: Pinterest