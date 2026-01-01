2026 मधील नवे नियम सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर करणार थेट परिणाम

1 January 2026

Author:  नुपूर भगत

UPI, ऑनलाइन पेमेंट आणि डिजिटल वॉलेटसाठी सुरक्षिततेचे नवे नियम लागू होऊ शकतात.

डिजिटल व्यवहार कडक

Picture Credit: Pinterest

उत्पन्नकर स्लॅब, सूट किंवा रिटर्न भरण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

कर प्रणालीत बदल

Picture Credit: Pinterest

प्रदूषण नियंत्रण, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि ट्रॅफिक नियमांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत.

वाहन नियम अधिक कठोर

Picture Credit: Pinterest

केवायसी अपडेट, निष्क्रिय खात्यांबाबत कडक धोरणे लागू होऊ शकतात.

बँकिंग सेवांमध्ये नवे नियम

Picture Credit: Pinterest

तिकीट बुकिंग, भाडे रचना आणि प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.

रेल्वे नियमांमध्ये बदल

Picture Credit: Pinterest

डेटा सुरक्षा, स्पॅम कॉल्स आणि फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू होऊ शकतात.

मोबाईल वापरासाठी नियम

Picture Credit: Pinterest

सबसिडी, लाभार्थी निवड आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT) बदल अपेक्षित आहेत.

सरकारी योजनांचे नवे निकष

Picture Credit: Pinterest

