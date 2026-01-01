UPI, ऑनलाइन पेमेंट आणि डिजिटल वॉलेटसाठी सुरक्षिततेचे नवे नियम लागू होऊ शकतात.
उत्पन्नकर स्लॅब, सूट किंवा रिटर्न भरण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
प्रदूषण नियंत्रण, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि ट्रॅफिक नियमांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत.
केवायसी अपडेट, निष्क्रिय खात्यांबाबत कडक धोरणे लागू होऊ शकतात.
तिकीट बुकिंग, भाडे रचना आणि प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
डेटा सुरक्षा, स्पॅम कॉल्स आणि फसवणूक रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू होऊ शकतात.
सबसिडी, लाभार्थी निवड आणि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT) बदल अपेक्षित आहेत.
