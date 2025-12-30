चविष्ट आणि पौष्टिक छोले चाट

30 December, 2025

Author:  नुपूर भगत

भिजलेले काबुली चणे कुकरमध्ये तीन शिट्या घेऊन शिजवून घ्या.

काबुली चणे उकडा 

एक बाऊल घेऊन त्यात काबुली चणे, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची घाला.

बाऊल घ्या

आता त्यात मीठ, लाल तिखट आणि चाट मसाला टाकून मिक्स करा.

मसाले घाला

चिंचेची चटणी आणि हिरवी चटणी घालून सर्व साहित्य चांगले मिसळा.

चटण्या मिसळा

चवीनुसार लिंबाचा रस घाला आणि पुन्हा हलक्या हाताने मिक्स करा.

लिंबाचा रस

तयार मिश्रण 5 मिनिटे तसेच ठेवा, म्हणजे मसाले चांगले मुरतील.

5 मिनिटे बाजूला ठेवा

वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून गरमागरम छोले चाट सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

