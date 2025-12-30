भिजलेले काबुली चणे कुकरमध्ये तीन शिट्या घेऊन शिजवून घ्या.
एक बाऊल घेऊन त्यात काबुली चणे, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची घाला.
आता त्यात मीठ, लाल तिखट आणि चाट मसाला टाकून मिक्स करा.
चिंचेची चटणी आणि हिरवी चटणी घालून सर्व साहित्य चांगले मिसळा.
चवीनुसार लिंबाचा रस घाला आणि पुन्हा हलक्या हाताने मिक्स करा.
तयार मिश्रण 5 मिनिटे तसेच ठेवा, म्हणजे मसाले चांगले मुरतील.
वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून गरमागरम छोले चाट सर्व्ह करा.
