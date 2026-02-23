स्मूथ परफॉर्मन्ससह डेली युजसाठी बेस्ट स्कूटर
1.5-लीटर K15C पेट्रोल-हायब्रिड इंजिन, सुमारे 101 bhp पॉवर व 136–137 Nm पर्यंत टॉर्क
5-स्पीड मॅन्युअल व 6-स्पीड ऑटोमॅटिक (TC) पर्याय उपलब्ध
ARAI-क्लेम्ड मायलेज सुमारे 20.1–20.5 kmpl (हायब्रिड पेट्रोल)
ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, स्टिअरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट इ.
सर्व वेरिएंटमध्ये 6 एयरबॅग्ज SBS/EBD, VSC, हिल-होल्ड असिस्ट
साधारण 10.44 ते 13.62 लाख एक्स शोरूम किंमत (व्हेरिअंटनुसार फरक)
भारतात ऑन-रोड किंमत सुमारे 12.3 ते 16.9 लाख (शहरांनुसार फरक)
