मिडल क्लास फॅमिलीसाठी Toyota ची 7-सीटर कार

Toyota Rumion (Hybrid)

1.5-लीटर K15C पेट्रोल-हायब्रिड इंजिन, सुमारे 101 bhp पॉवर व 136–137 Nm पर्यंत टॉर्क 

इंजन व पॉवर

5-स्पीड मॅन्युअल व 6-स्पीड ऑटोमॅटिक (TC) पर्याय उपलब्ध

ट्रान्समिशन

मायलेज

ARAI-क्लेम्ड मायलेज सुमारे  20.1–20.5 kmpl (हायब्रिड पेट्रोल)

ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स,  हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, क्रूज  कंट्रोल, स्टिअरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल,  टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट इ.

फिचर्स

सर्व वेरिएंटमध्ये 6 एयरबॅग्ज  SBS/EBD, VSC, हिल-होल्ड असिस्ट

सेफ्टी

साधारण 10.44 ते 13.62 लाख  एक्स शोरूम किंमत  (व्हेरिअंटनुसार फरक)

शो-रूम किंमत

भारतात ऑन-रोड किंमत  सुमारे 12.3 ते 16.9 लाख (शहरांनुसार फरक)

ऑन-रोड किंमत

