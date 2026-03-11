उन्हाळ्यात दिवसभरात किमान 8–10 ग्लास पाणी पिणे गरजेचे आहे. नियमित पाणी पिल्याने शरीर हायड्रेट राहते.
नारळ पाणी शरीराला नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स देते. त्यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून निघते.
कलिंगड, खरबूज, काकडी यांसारखी पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेली फळे खाल्ल्याने शरीराला हायड्रेशन मिळते.
दुपारी 12 ते 4 या वेळेत उन्हात जाणे शक्यतो टाळा. या वेळेत उष्णता जास्त असल्यामुळे डिहायड्रेशन होऊ शकते.
कापसाचे आणि सैल कपडे घातल्याने शरीराला थंडावा मिळतो आणि घाम कमी येतो.
कॉफी, चहा आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स जास्त पिल्याने शरीरातील पाणी कमी होऊ शकते.
लिंबूपाणी, कोकम सरबत किंवा शरबत यांसारखे पेय पिल्याने शरीराला ऊर्जा मिळते आणि डिहायड्रेशन टाळता येते.
