हिवाळ्यात फॅशनमध्ये असलेले कपड्यांचे 7 ट्रेंडिंग रंग

Life style

28 December, 2025

Author:  नुपूर भगत

हिवाळ्यातील आधुनिक आणि स्टायलिश रंग. स्वेटर, जॅकेट किंवा लॉन्ग कोटसाठी हा रंग खूप आकर्षक दिसतो.

टील ब्लू

Picture Credit: Pinterest

थंड वातावरणात उजळपणा आणणारा रंग. साध्या हिवाळी कपड्यांना फ्रेश आणि ट्रेंडी लूक देतो.

मस्टर्ड पिवळा

Picture Credit: Pinterest

गडद आणि रॉयल दिसणारा रंग. पार्टीवेअर आणि फेस्टिव्ह हिवाळी आउटफिटसाठी उत्तम पर्याय.

बर्गंडी लाल

Picture Credit: Pinterest

निसर्गाशी जोडलेला शांत आणि क्लासिक रंग. रोजच्या वापरासाठी तसेच ऑफिस वेअरमध्ये लोकप्रिय.

फॉरेस्ट ग्रीन

Picture Credit: Pinterest

मिनिमल आणि एलिगंट लूक देणारा रंग. कोणत्याही रंगासोबत सहज जुळणारा.

चारकोल ग्रे

Picture Credit: Pinterest

हलका, स्वच्छ आणि प्रीमियम लूक देणारा रंग. हिवाळ्यातील लेअरिंगसाठी अतिशय योग्य.

क्रीम किंवा बेज

Picture Credit: Pinterest

पारंपरिक रंगांपेक्षा वेगळा आणि सॉफ्ट टोन असलेला रंग. तरुणांमध्ये विशेषतः लोकप्रिय.

लॅव्हेंडर

Picture Credit: Pinterest

