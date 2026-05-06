दररोज किमान ३० मिनिटे चालण्याची सवय लावा. यामुळे वजन नियंत्रणात राहते आणि हृदय निरोगी राहते.
पुश-अप्स, स्क्वॅट्स, प्लँक यांसारखे व्यायाम कोणत्याही उपकरणांशिवाय करता येतात.
महागड्या डाएटऐवजी घरचे अन्न खा. डाळ, भाजी, फळे यांचा आहारात समावेश करा.
पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकते आणि फिट राहण्यास मदत करते.
दररोज ७-८ तास झोप घेतल्याने शरीर ताजेतवाने राहते आणि ऊर्जा मिळते.
मोबाईल आणि टीव्ही कमी वापरल्यास तुम्हाला अधिक सक्रिय राहता येते.
कोणताही उपाय सतत केला तरच त्याचा फायदा होतो. रोजची सवय बनवा.
