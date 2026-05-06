जिमशिवाय फिट राहा: ७ सोपे उपाय

06  May 2026

Author:  नुपूर भगत

दररोज किमान ३० मिनिटे चालण्याची सवय लावा. यामुळे वजन नियंत्रणात राहते आणि हृदय निरोगी राहते.

चालणे

पुश-अप्स, स्क्वॅट्स, प्लँक यांसारखे व्यायाम कोणत्याही उपकरणांशिवाय करता येतात.

व्यायाम करा

महागड्या डाएटऐवजी घरचे अन्न खा. डाळ, भाजी, फळे यांचा आहारात समावेश करा.

 पौष्टिक आहार घ्या

पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकते आणि फिट राहण्यास मदत करते.

भरपूर पाणी प्या

दररोज ७-८ तास झोप घेतल्याने शरीर ताजेतवाने राहते आणि ऊर्जा मिळते.

पुरेशी झोप घ्या

मोबाईल आणि टीव्ही कमी वापरल्यास तुम्हाला अधिक सक्रिय राहता येते.

स्क्रीन टाइम कमी करा

कोणताही उपाय सतत केला तरच त्याचा फायदा होतो. रोजची सवय बनवा.

 नियमितता ठेवा

