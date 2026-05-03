पिझ्झा डो छोटे-छोटे गोळे करून घ्या आणि प्रत्येक गोळा हलक्या हाताने लाटून जाड पुरी बनवा.
एका भांड्यात कॉर्न, चिरलेली भाज्या, पिझ्झा सॉस, मीठ, मिरी, ओरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स घालून मिक्स करा.
लाटलेल्या पुरीच्या मध्ये थोडे फिलिंग ठेवा आणि त्यावर मोझरेला चीज ठेवा.
पुरीचे कडे एकत्र करून गोल बॉलसारखा आकार द्या, जेणेकरून फिलिंग बाहेर येणार नाही.
सर्व बॉल्स बेकिंग ट्रेमध्ये ठेवून वरून थोडे बटर किंवा तेल लावा.
ओव्हन 180°C वर प्रीहीट करून 12-15 मिनिटे किंवा सोनेरी रंग येईपर्यंत बेक करा.
गरमागरम पिझ्झा बॉम्ब आवडीच्या सॉससोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
