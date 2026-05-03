लहान मुलांना नक्की आवडेल ही रेसिपी! 

Life style

03 May 2026

Author:  नुपूर भगत

 पिझ्झा डो छोटे-छोटे गोळे करून घ्या आणि प्रत्येक गोळा हलक्या हाताने लाटून जाड पुरी बनवा.

पीठ मळा

Picture Credit: Pinterest

 एका भांड्यात कॉर्न, चिरलेली भाज्या, पिझ्झा सॉस, मीठ, मिरी, ओरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स घालून मिक्स करा.

फिलिंग तयार करा

Picture Credit: Pinterest

लाटलेल्या पुरीच्या मध्ये थोडे फिलिंग ठेवा आणि त्यावर मोझरेला चीज ठेवा.

चीज भरा

Picture Credit: Pinterest

पुरीचे कडे एकत्र करून गोल बॉलसारखा आकार द्या, जेणेकरून फिलिंग बाहेर येणार नाही.

बॉम्ब तयार करा

Picture Credit: Pinterest

सर्व बॉल्स बेकिंग ट्रेमध्ये ठेवून वरून थोडे बटर किंवा तेल लावा.

बेकिंगसाठी तयार करा

Picture Credit: Pinterest

ओव्हन 180°C वर प्रीहीट करून 12-15 मिनिटे किंवा सोनेरी रंग येईपर्यंत बेक करा.

बेक करा

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम पिझ्झा बॉम्ब आवडीच्या सॉससोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

पार्टीसाठी परफेक्ट स्नॅक, कुरकुरीत कटोरी चाट रेसिपी

पुढे वाचा