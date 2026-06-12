गाडी घ्यायची आहे आणि तिही स्वस्तात. मग, वाट कसली पाहताय. दिल्लीला भेट द्या.
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सध्या नवीन गाड्यांच्या वाढणाऱ्या किंमती पाहून बरेच जण सेकंड-हँड गाडी घेण्यास अधिक प्राधान्य देतात.
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तुम्हालाही सेकंड हँड गाडी खरेदी करायची आहे. तेही १० लाखाची फक्त ३ लाखात.
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दिल्लीतील करोल बाग हे जुन्या गाड्यांच्या सर्वात जुन्या आणि मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक मानले जाते.
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तुम्हाला येथे लहान हॅचबॅकपासून ते मोठ्या एसयूव्ही आणि लक्झरी गाड्यांपर्यंत विविध पर्याय मिळतील.
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एकाच ठिकाणी अनेक विक्रेते असल्यामुळे, ग्राहक वेगवेगळ्या गाड्यांच्या किंमती आणि स्थितीची तुलना करु शकतात.
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मोती नगर हे जुन्या गाड्यांसाठी एक लोकप्रिय बाजारपेठ आहे. येथे वाहन कर्जाची सोय देखील देतात.
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दिल्लीतील पीतमपुरा आणि प्रीत विहार हे भाग जुन्या गाड्यांच्या व्यवसायाची प्रमुख केंद्र मानली जातात.
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मारुती, ह्युंडाई आणि होंडा यांसारख्या कंपन्यांच्या गाड्या विशेषत: लोकप्रिय आहेत. यांची सर्व्हिसिंग करणे सोपे आहे.
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याठिकाणी गाड्यांचे सुटे भाग देखील सहज उपलब्ध होतात.
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सेकंड हँड गाडी घेताना किमतीवर आधारित निर्णय घेऊ नका. गाडीचे सर्व्हिसिंग रेकॉर्ड, विमा, आरसी, अपघाताचा इतिहास आणि इंजिनची स्थिती तपासून घ्या.
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तुमच्या विश्वासातील एका मेकॅमिककडून गाडीची स्थिती तपासून घ्या.
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