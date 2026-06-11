कारमधील SOS बटन नेमके कशासाठी असते?

Automobile

11 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

SOS बटन 

नवीन कारमध्ये दिसणारे SOS बटन केवळ शोभेसाठी नसते. आपत्कालीन परिस्थितीत ते खूप उपयुक्त ठरू शकते.

Picture Credit: Pinterest

संकटाच्या वेळी मदत 

अपघात, वैद्यकीय आणीबाणी किंवा इतर संकटाच्या वेळी मदत मागण्यासाठी हे बटन वापरले जाते

Picture Credit: Pinterest

SOS बटन दाबल्यावर कारची लोकेशन आणि इतर आवश्यक माहिती मदत केंद्रापर्यंत पोहोचू शकते.

कारचे लोकेशन

Picture Credit: Pinterest

काही वाहनांमध्ये गंभीर अपघात झाल्यास SOS सेवा आपोआप सक्रिय होते.

SOS सेवा 

Picture Credit: Pinterest

या सुविधेमुळे मदत पथकाला वाहनाचे अचूक ठिकाण शोधणे सोपे जाते.

मदत पथक

\Picture Credit: Pinterest

अनेक Connected Cars मध्ये SOS बटन 24x7 सहाय्य सेवेशी जोडलेले असते.

Connected Cars

Picture Credit: Pinterest

प्रवासादरम्यान एकटे असाल किंवा अपरिचित ठिकाणी अडचण आली तर हे फीचर उपयोगी पडू शकते.

हे फीचर उपयोगी पडते

Picture Credit: Pinterest

प्रत्येक कारमधील SOS सेवेची कार्यपद्धती वेगळी असू शकते. त्यामुळे वाहनाचे मॅन्युअल एकदा नक्की वाचा.

 SOS सेवेची कार्यपद्धती 

Picture Credit: Pinterest

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