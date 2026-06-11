नवीन कारमध्ये दिसणारे SOS बटन केवळ शोभेसाठी नसते. आपत्कालीन परिस्थितीत ते खूप उपयुक्त ठरू शकते.
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अपघात, वैद्यकीय आणीबाणी किंवा इतर संकटाच्या वेळी मदत मागण्यासाठी हे बटन वापरले जाते
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SOS बटन दाबल्यावर कारची लोकेशन आणि इतर आवश्यक माहिती मदत केंद्रापर्यंत पोहोचू शकते.
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काही वाहनांमध्ये गंभीर अपघात झाल्यास SOS सेवा आपोआप सक्रिय होते.
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या सुविधेमुळे मदत पथकाला वाहनाचे अचूक ठिकाण शोधणे सोपे जाते.
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अनेक Connected Cars मध्ये SOS बटन 24x7 सहाय्य सेवेशी जोडलेले असते.
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प्रवासादरम्यान एकटे असाल किंवा अपरिचित ठिकाणी अडचण आली तर हे फीचर उपयोगी पडू शकते.
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प्रत्येक कारमधील SOS सेवेची कार्यपद्धती वेगळी असू शकते. त्यामुळे वाहनाचे मॅन्युअल एकदा नक्की वाचा.
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