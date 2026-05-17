कच्ची केळी स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये 2-3 शिट्ट्या होईपर्यंत उकडून घ्या. थंड झाल्यावर साल काढून मॅश करा.
उकडलेले बटाटे सोलून चांगले मॅश करून घ्या, जेणेकरून मिश्रण गुळगुळीत होईल.
एका मोठ्या भांड्यात मॅश केलेले केळे, बटाटे, हिरव्या मिरच्या, आले-लसूण पेस्ट, तिखट, हळद, गरम मसाला, कोथिंबीर आणि मीठ घालून सर्व मिसळा.
तयार मिश्रणाचे छोटे गोळे करून त्यांना गोल किंवा ओव्हल कटलेटचा आकार द्या.
प्रत्येक कटलेट ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा. त्यामुळे कटलेट अधिक खुसखुशीत होतात.
पॅनमध्ये तेल गरम करून कटलेट मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.
गरमागरम कच्च्या केळ्याचे कटलेट टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.
