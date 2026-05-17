चहासोबत खा टेस्टी कच्च्या केळ्याचे कटलेट

Life style

16 May 2026

Author:  नुपूर भगत

कच्ची केळी स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये 2-3 शिट्ट्या होईपर्यंत उकडून घ्या. थंड झाल्यावर साल काढून मॅश करा.

केळी उकडून घ्या

Picture Credit: Pinterest

उकडलेले बटाटे सोलून चांगले मॅश करून घ्या, जेणेकरून मिश्रण गुळगुळीत होईल.

बटाटे तयार करा

Picture Credit: Pinterest

एका मोठ्या भांड्यात मॅश केलेले केळे, बटाटे, हिरव्या मिरच्या, आले-लसूण पेस्ट, तिखट, हळद, गरम मसाला, कोथिंबीर आणि मीठ घालून सर्व मिसळा.

मिश्रण तयार करा

Picture Credit: Pinterest

तयार मिश्रणाचे छोटे गोळे करून त्यांना गोल किंवा ओव्हल कटलेटचा आकार द्या.

कटलेटचा आकार द्या

Picture Credit: Pinterest

प्रत्येक कटलेट ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवा. त्यामुळे कटलेट अधिक खुसखुशीत होतात.

ब्रेडक्रम्ब्स लावा

Picture Credit: Pinterest

पॅनमध्ये तेल गरम करून कटलेट मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.

 कटलेट तळा

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम कच्च्या केळ्याचे कटलेट टोमॅटो सॉस किंवा हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

उन्हाळ्यात बनवा थंडगार आणि क्रीमी मँगो पुडिंग!

पुढे वाचा