AC मधून येणारे पाणी दिसायला स्वच्छ असले तरी ते अस्वच्छ असते.
त्यात धूळ, बॅक्टेरिया, मेटलचे सूक्ष्म कण मिसळलेले असू शकतात.
इन्वर्टर बॅटरीसाठी फक्त डिस्टिल्ड वॉटर आवश्यक असते.
अशुद्ध पाणी वापरल्यास बॅटरीच्या प्लेट्स खराब होतात आणि लाईफ कमी होते.
बॅटरीसाठी नेहमी डिस्टिल्ड वॉटरच वापरा.
AC चे पाणी वापरायचे असेल तर ते फिल्टर किंवा प्रोसेस केल्याशिवाय वापरु नका.
झाडांना पाणी देण्यासाठी फायदेशीर.
तुम्ही फ्लोअर आणि बाथरुम साफसफाईसाठी वापरु शकता.
तुम्ही गाड्या धुण्यासाठी हे पाणी वापरु शकता.
