Honda Livo भरवशाचा साथी किंमतही खिशाला परवडणारी

Automobile

28 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Honda Livo चे सॉलिड फिचर्स आणि बजेट प्राईस

Honda Livo

Picture Credit: heromotocorp

109.51 cc सिंगल-सिलेंडर,  एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन, 79 PS पॉवर व 9.30 Nm टॉर्क

इंजिन आणि पॉवर

Picture Credit: heromotocorp

4-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स  (स्मूद शिफ्ट), चेन-ड्राइव

ट्रान्समिशन

Picture Credit: heromotocorp

ARAI क्लेम्ड- 70 kmpl मायलेज;  रिअल-वर्ल्डमध्ये 60-65 kmpl पर्यंत

मायलेज

रेंज

सुमारे 9 लिटर फुल टँकवर  सुमारे 500+ km रेंज शक्य

Picture Credit: heromotocorp

ब्रेक आणि सुरक्षा

Picture Credit: Pinterest

ड्रम आणि डिस्क ब्रेक्स  CBS सुरक्षित ब्रेकिंग

डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

स्टायलिश कम्यूटर लुक,  आकर्षक कलर, स्लीक बॉडीलाइन, वजनाला हलकी

कम्फर्ट फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

सेल्फ स्टार्ट, आरामदायक सीट,  स्मूथ सस्पेनश्न, 85km/h टॉप स्पीड

किंमत

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे ₹78,000 पासून सुरू, साधारण ₹2,499 रुपयांपासून  EMI पर्याय उपलब्ध

