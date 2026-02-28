Picture Credit: heromotocorp
ARAI क्लेम्ड- 70 kmpl मायलेज; रिअल-वर्ल्डमध्ये 60-65 kmpl पर्यंत
सुमारे 9 लिटर फुल टँकवर सुमारे 500+ km रेंज शक्य
Picture Credit: heromotocorp
Picture Credit: Pinterest
ड्रम आणि डिस्क ब्रेक्स CBS सुरक्षित ब्रेकिंग
Picture Credit: Pinterest
स्टायलिश कम्यूटर लुक, आकर्षक कलर, स्लीक बॉडीलाइन, वजनाला हलकी
Picture Credit: Pinterest
सेल्फ स्टार्ट, आरामदायक सीट, स्मूथ सस्पेनश्न, 85km/h टॉप स्पीड
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे ₹78,000 पासून सुरू, साधारण ₹2,499 रुपयांपासून EMI पर्याय उपलब्ध