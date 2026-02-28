KTM Duke 390 नव्या अपडेट्ससह रि-लाँच्ड

Automobile

28 February 2026

Author:  वेद बर्वे

'रफ्तार का राजा' अशी ओळख असलेल्या KTM Duke 390 च्या जबरदस्त फिचर्सवर एक नजर

KTM Duke 390

Picture Credit: heromotocorp

398.63 cc सिंगल-सिलिंडर,  लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजिन, 46 PS पॉवर आणि ~39 Nm टॉर्क

इंजिन व पॉवर

Picture Credit: heromotocorp

6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन +  स्लिपर क्लच

गिअरबॉक्स

मायलेज

कंपनी क्लेम्ड मायलेज: 28.9 kmpl,  रिअल-वर्ल्ड मायलेज अंदाजे 25-30 kmpl

Picture Credit: heromotocorp

टॉप स्पीड

Picture Credit: Pinterest

सुमारे 165-170+ km/h पर्यंत  टॉप स्पीड क्षमता

राईड मोड्स

Picture Credit: Pinterest

 Street/ Rain/ Track राईड मोड्स + लाँच आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल

सेफ्टी

Picture Credit: Pinterest

Dual-channel ABS + Cornering/ Supermoto ABS, मजबूत ब्रेक  सेटअप

डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

अग्रेसिव्ह नेकेड स्पोर्टी स्टाइल,  LED लाइट, 17″ अलॉय व्हील्स  आणि रॅडियल ट्युबलेस टायर्स

कंफर्ट / सस्पेंशन

Picture Credit: Pinterest

WP APEX USD फोर्क्स, एडजस्टेबल मोनोशॉक, चांगला ग्राउंड क्लीयरन्स

किंमत

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत- ₹2.95 लाख ते  ₹2.97 लाख (एक्स-शोरूम)

सायकलच्या बजेटमध्ये घ्या  ‘ही’ इलेक्ट्रिक स्कूटर

 पुढे वाचा