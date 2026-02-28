Picture Credit: heromotocorp
6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन + स्लिपर क्लच
कंपनी क्लेम्ड मायलेज: 28.9 kmpl, रिअल-वर्ल्ड मायलेज अंदाजे 25-30 kmpl
सुमारे 165-170+ km/h पर्यंत टॉप स्पीड क्षमता
Street/ Rain/ Track राईड मोड्स + लाँच आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल
Dual-channel ABS + Cornering/ Supermoto ABS, मजबूत ब्रेक सेटअप
अग्रेसिव्ह नेकेड स्पोर्टी स्टाइल, LED लाइट, 17″ अलॉय व्हील्स आणि रॅडियल ट्युबलेस टायर्स
WP APEX USD फोर्क्स, एडजस्टेबल मोनोशॉक, चांगला ग्राउंड क्लीयरन्स
अंदाजे किंमत- ₹2.95 लाख ते ₹2.97 लाख (एक्स-शोरूम)