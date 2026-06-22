इंडिगोने विमान प्रवाशांसाठी एक नवीन सुविधा सुरु केली आहे. आता प्रवासी थेट इंडिओ प्लॅटफॉर्मवरुन कॅब बुक करु शकतील.
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आता विमानतळावरील कॅबची चिंता संपेल.
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कॅब्स विथ इंडिगो अंतर्गत कॅब बुकिंगची सुरुवातीची किंमत ४९ रुपये ठेवण्यात आली आहे.
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आधीच बुक केलेल्या राईड्सचे भाडे निश्चित असेल, त्यामुळे वाढीव दरांचा त्रास टळेल.
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ठरलेल्या पिक-अप वेळेपूर्वी बुकिंग रद्द केल्यास कोणतेही रद्दीकरण शुल्क आकारले जाणार नाही.
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कंपनीचे म्हणणे आहे की कॅब चालक प्रवाशांसाठी ३० मिनिटे थांबेल, जेणेकरुन प्रवाशांना शेवटच्या क्षणी कोणताही त्रास होऊ नये.
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इंडिगोच्या ब्यूचिप लॉयल्टी प्रोग्राममध्ये नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना या सेवेसोबत अतिरिक्त लाभ मिळतील. खर्च केलेल्या प्रत्येक १०० वर ग्राहकांना ५ ब्यूचिप पॉईंट्स मिळतील.
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इंडिगोचे मुख्य डिजिटल आणि माहिती अधिकारी, नीतन चोप्रा म्हणतात की कंपनीला प्रवाशांना एक संपूर्ण प्रवास परिसंस्था प्रदान करायची आहे.
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इंडिगोने या सेवेसाठी विविध कॅब भागीदारांसोबत भागीदारी केली आहे. जी देशातील सर्व प्रमुख विमानतळांवर उपलब्ध आहे.
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