हापूसचे भाव कोसळले, जाणून घ्या राज्यनिहाय दर

19 April 2026

Author:  नुपूर भगत

रत्नागिरीत आंबा दर कमी झाल्याने डझनचा दर दर्जानुसार ४०० ते १२०० रुपयांपर्यंत कमी झाला आहे.

रत्नागिरी

मुंबईत हापूस आंब्याचा दर ५०० ते १००० रुपये प्रति डझनने उपलब्ध आहे.

मुंबई 

मार्केट यार्डात हापूसचा दर साधारण ८०० ते १,२०० रुपये प्रति डझन आहे.

पुणे

 आवक वाढल्यामुळे दर काहीसे घसरून ६०० ते १,००० रुपयांदरम्यान पोहोचले आहेत.

कोल्हापूर

चांगल्या दर्जाच्या हापूससाठी ग्राहकांना ७०० ते १,१०० रुपये प्रति डझन मोजावे लागत आहेत.

नाशिक

बाजारात दर ६०० ते १,१०० रुपयांच्या दरम्यान असून किंमतीत चढ-उतार दिसत आहेत.

सांगली

मध्यम आवक असल्याने येथे हापूस ६०० ते ९०० रुपये प्रति डझन दराने विकला जात आहे.

सातारा

 स्थानिक मागणी जास्त असल्यामुळे दर तुलनेने जास्त असून १,२०० ते २,००० रुपये प्रति डझन आहेत.

सोलापूर

