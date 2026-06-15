Army-Style लूकमध्ये आली Apilia SR 175; कॅमोफ्लाज डिझाइनने वेधलं लक्ष
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इटालियन बाईक कंपनीने Apilia SR 175 ला एक नवा लूक दिला आहे. हा लूक पाहून तुम्हीही फिदा व्हाल.
Picture Credit: Pinterest
Apilia SR 175 ची एक नवीन ट्रिब्यूट एडिशन लोकांच्या भेटीस आली आहे. ज लष्करी-प्रेरित कॅमोफ्लाज लूकमध्ये आहे.
Picture Credit: Pinterest
लष्करी जवानांच्या शौर्य आणि धैर्याला आदरांजली वाहण्यासाठी हे व्हेरिएंट डिझाइन करण्यात आले आहे.
Picture Credit: Pinterest
या थीमवर आधारित Apilia SR 125 ला सुद्धा एक नवीन रंग मिळाला आहे.
Picture Credit: Pinterest
Apilia SR 175 ट्रिब्यूट एडिशनचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा नवीन मॅट ग्रीन रंग.
\Picture Credit: Pinterest
हा रंग ऑलिव्ह ग्रीन, खाकी आणि तपकिर रंगांच्या छटा एकत्र करुन लष्करी वाहने आणि गणवेशांवर दिसणाऱ्या छलावरणाच्या पॅटर्नसारखा लूक तयार केला आहे.
Picture Credit: Pinterest
Apilia SR 175 एडिशनमध्ये १७५ सीसी हाय-परफॉर्मन्स एफिशियन्सी सिंगल-सिलेंडर इंजिन आहे. जे ७२०० आरपीएमवर १३.०८ बीएचपी आणि ६००० आरपीएमवर १४.१४ एनएम टॉर्क निर्माण करते.
Picture Credit: Pinterest
Apilia SR 175 ची किंमत १.२१ लाख पासून सुरु होते, तर ऑन-रोड किंमत अंदाजे १.४५ लाख आहे.
Picture Credit: Pinterest
Apilia ६० हजार किलोमीटरपर्यंतची ५ वर्षांची मॅन्युफॅक्चरर वॉरंटी देते, जी या सेगमेंटमध्ये खूपच प्रभावी आहे.
Picture Credit: Pinterest
यामध्ये कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय १ वर्षाची मोफत सर्व्हिस आणि २ वर्षांची रोडसाईड असिस्टन्स सेवा देखील समाविष्ट आहे.
Picture Credit: Pinterest
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