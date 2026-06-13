जास्त Engine Oil भरल्याने धोका असतो?

Automobile

13 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

जास्त Engine Oil भरल्याने धोका असतो?

होय. ठरलेल्या पातळीपेक्षा जास्त ऑइल भरल्यास इंजिनच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.

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इंजिन जास्त गरम होऊ शकते

अतिरिक्त ऑइलमुळे आतील भागांवर जास्त प्रतिकार निर्माण होऊन इंजिनवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

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पांढरा किंवा निळसर धूर दिसू शकतो

जास्त ऑइल ज्वलन प्रक्रियेत गेल्यास एग्झॉस्टमधून धूर येण्याची शक्यता वाढते.

Picture Credit: Pinterest

ऑइलचे प्रमाण जास्त असल्यास इंजिनच्या फिरत्या भागांना अनावश्यक प्रतिकार जाणवू शकतो.

इंजिनची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते

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अतिरिक्त दाबामुळे सील किंवा गॅस्केटमधून ऑइल बाहेर येण्याची शक्यता वाढते.

ऑइल गळतीची समस्या

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दीर्घकाळ जास्त ऑइल वापरल्यास काही यांत्रिक भागांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

क्लच आणि इतर भागांवर परिणाम

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बाईकमध्ये नेहमी कंपनीने सांगितलेल्या प्रमाणातच Engine Oil भरावे. 

Engine Oil भरावे

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जास्त किंवा कमी ऑइल दोन्ही इंजिनसाठी हानिकारक ठरू शकतात, त्यामुळे ऑइल लेव्हल वेळोवेळी तपासणे महत्त्वाचे आहे.

दोन्ही इंजिनसाठी हानिकारक

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