Car Service न केल्यास होणारे नुकसान

Automobile

27 May, 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Engine Oil खराब झाल्यास Engine Overheat होऊ शकतो.

Engine Damage

Service न केल्यास Fuel Efficiency मोठ्या प्रमाणात कमी होते.

Mileage कमी होणे

Brake Pads घासले गेल्यास Braking कमजोर होते.

Brake Failure Risk

AC Cooling कमी होणे

Filter आणि Gas Problem मुळे AC नीट काम करत नाही.

Tyre Wear वाढते

Wheel Alignment आणि Tyre Rotation न केल्यास Tyres लवकर खराब होतात.

अचानक Breakdown

छोट्या Problems वेळेवर न दुरुस्त केल्यास मोठा Breakdown होऊ शकतो.

Repair Cost वाढतो

Regular Service टाळल्यास नंतर Heavy Repair खर्च येतो.

Safety Risk वाढतो

Steering, Brake किंवा Engine Failure मुळे Accident ची शक्यता वाढते.

Regular Service Safe Driving

वेळेवर Service केल्यास Car दीर्घकाळ चांगली आणि Safe राहते.

