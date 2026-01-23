शरीर थकलंय की मन? खरा फरक समजून घ्या

Life style

23 January 2026

Author:  नुपूर भगत

थकवा आणि डिप्रेशन दोन्हीमध्ये सारखी लक्षणे दिसू शकतात. पण कारणे, कालावधी आणि परिणाम वेगवेगळे असतात.

ओळख 

थकवा हा शारीरिक किंवा मानसिक मेहनतीमुळे येतो. योग्य झोप आणि विश्रांती घेतली की तो कमी होतो.

थकवा म्हणजे काय?

डिप्रेशन ही एक गंभीर मानसिक अवस्था आहे जी दीर्घकाळ टिकते. याचा परिणाम विचार, भावना आणि दैनंदिन जीवनावर होतो.

डिप्रेशन म्हणजे काय?

थकल्यावर शरीर जड वाटते पण मन आशावादी असते. झोप घेतली किंवा ब्रेक घेतला की बरे वाटते.

थकव्याची लक्षणे

डिप्रेशनमध्ये सतत उदासी आणि निराशा जाणवते. आवडत्या गोष्टींमध्येही रस उरत नाही.

डिप्रेशनची लक्षणे

थकवा मुख्यतः शरीरावर परिणाम करतो. डिप्रेशनमध्ये मन सतत नकारात्मक विचारांनी भरलेले असते.

मनःस्थितीतील बदल

थकल्यावर थोडी विश्रांती घेतली की कामाची गती सुधारते. डिप्रेशनमध्ये प्रयत्न करूनही एकाग्रता टिकत नाही.

कामावर परिणाम

थकवा दुर्लक्ष करता येतो, पण डिप्रेशन नाही. वेळेवर मदत घेतली तर मानसिक आरोग्य नक्की सुधारते.

महत्वाचा संदेश

