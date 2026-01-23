थकवा आणि डिप्रेशन दोन्हीमध्ये सारखी लक्षणे दिसू शकतात. पण कारणे, कालावधी आणि परिणाम वेगवेगळे असतात.
थकवा हा शारीरिक किंवा मानसिक मेहनतीमुळे येतो. योग्य झोप आणि विश्रांती घेतली की तो कमी होतो.
डिप्रेशन ही एक गंभीर मानसिक अवस्था आहे जी दीर्घकाळ टिकते. याचा परिणाम विचार, भावना आणि दैनंदिन जीवनावर होतो.
थकल्यावर शरीर जड वाटते पण मन आशावादी असते. झोप घेतली किंवा ब्रेक घेतला की बरे वाटते.
डिप्रेशनमध्ये सतत उदासी आणि निराशा जाणवते. आवडत्या गोष्टींमध्येही रस उरत नाही.
थकवा मुख्यतः शरीरावर परिणाम करतो. डिप्रेशनमध्ये मन सतत नकारात्मक विचारांनी भरलेले असते.
थकल्यावर थोडी विश्रांती घेतली की कामाची गती सुधारते. डिप्रेशनमध्ये प्रयत्न करूनही एकाग्रता टिकत नाही.
थकवा दुर्लक्ष करता येतो, पण डिप्रेशन नाही. वेळेवर मदत घेतली तर मानसिक आरोग्य नक्की सुधारते.
