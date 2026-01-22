ओरिओ बिस्किटांची चवदार रेसिपी 

22 January 2026

Author:  नुपूर भगत

ओरिओ बिस्किटे घ्या. त्यातील क्रिम वेगळी करा आणि बिस्किटांची मिक्सरमध्ये बारीक पावडर करा.

बिस्किटे तयार करा

Picture Credit: Pinterest

 बिस्किटांच्या पावडरमध्ये 2-3 चमचे दूध घालून घट्ट कणिक मळून घ्या. ती जास्त मऊ नसावी.

कणिक मळा

Picture Credit: Pinterest

 वेगळ्या केलेल्या क्रिममध्ये पिठीसाखर आणि थोडे दूध घालून गुळगुळीत पेस्ट बनवा.

क्रीम तयार करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तूप गरम करून त्यात बारीक खोबरे ५ मिनिटे परतून घ्या. त्यात काजू, बदाम, पिस्ते घालून मिक्स करा.

खोबऱ्याचे मिश्रण

Picture Credit: Pinterest

 बटर पेपर किंवा फॉईल पेपरवर कणिक पातळ लाटा. त्यावर क्रीमची पेस्ट आणि खोबऱ्याचे मिश्रण समान पसरवा.

रोल करा

Picture Credit: Pinterest

फॉईल पेपरच्या मदतीने हळूवारपणे रोल करा.

रोल बनवा

Picture Credit: Pinterest

 रोल सेट होण्यासाठी किमान १ तास फ्रीजमध्ये ठेवा. थंड झाल्यावर त्याचे काप करून सर्व्ह करा. 

सेट करा

Picture Credit: Pinterest

