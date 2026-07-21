वाढते चोरीचे प्रमाण पाहता आणि रेल्वेतून गायब होणाऱ्या वस्तूंमुळे व्यवस्थेवर याचा कसा ताण वाढत आहे ते रेल्वेने स्पष्ट केले.
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रेल्वेने सांगितले की, दररोज प्रवाशांना ८ लाख बेडरोल दिले जाते.
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एका पूर्ण बेडरोल सेटमध्ये दोन चादरी, एक ब्लँकेट, एक उशी, एक उशीचे कव्हर आणि रुमाल यांचा समावेश असतो.
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रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, फेस टॉवल ही एक अशी वस्तू आहे जी सर्वाधिक चोरी केली जाते.
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प्रवासी उतरल्यावर लिनेन अटेंडंट सर्व बेडरोल परत गोळा करतो. साहित्य कमी आढळल्यास त्याची किंमत संबंधित कंत्राटदाराच्या बिलातून वसूल केली जाते.
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देशातील ७ रेल्वे झोनमधील १० विभागांमध्ये एकूण लिनेन चोरीपैकी सुमारे ६७% चोरीच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत.
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२०२२ नंतर चोरीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, बीकानेर विभागात सर्वाधिक वाढ नोंदली गेली आहे.
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बिहारमधील सोनपूर विभागातही चोरीचे प्रमाण लक्षणीय वाढले, तर दिल्ली विभागात चोरीचे प्रमाण तुलनेने कमी झाले आहे.
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