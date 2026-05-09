तुमच्या Driving स्टाईलसाठी कोणती परफेक्ट?

Automobile

09 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

कार घेताय?

कोणती कार घ्यावी Automatic vs Manual Car – कोणती बेस्ट? तुमच्या ड्रायव्हिंगसाठी कोणती बेस्ट चला जाणून घेऊया.

Manual Car?

Manual Car घेतली का त्याचे गिअर स्वत:बदलावे लागतात. क्लच वापरावा लागतो. तसेच ड्रायव्हिंगवर जास्त कंट्रोल मिळतो. ज्यांना ड्रायव्हिंगची मजा करायची असेल त्यांनी Manual car घ्यावी.

Automatic Car गिअर स्वत: बदलते. क्लच नसतो. तसेच ट्रॅफिकमध्ये ड्राव्हिंग खूप सोपी होते. सिटी ड्रायव्हिंगसाठी Automatic खूप सोयीस्कर मानली जाते.

Automatic Car?

Automatic Car मध्ये वारंवार गिअर बदलावे लागत नाहीत. त्यामुळे लेफ्ट पायाला आराम मिळतो आणि स्ट्रेस देखील कमी होतो. 

ट्रॅफिकमध्ये कोण बेस्ट?

जुन्या काळात Manual जास्त मायलेज देत होती. पण, आता Automatic Car मायलेज देतात. पण, हायवेवर अजूनही काही वेळा Manual फायदा देते.

मायलेज

Manual कार स्वस्त असतात. Automatic Variant साधारण ५० ते १ लाखाने महाग असू शकतात. बजेट नसेल तर Manual

किंमत

बेटर कंट्रोल, गिअर शिफ्ट फिल. पण, आराम हवा असेल तर Automatic भारी.

ड्राईव्हिंग फन

नवीन ड्राइव्हर्ससाठी ऑटोमॅटिक जास्त सोयीस्कर आहे.

Beginners साठी कोणती?

Manual घेतली तर बजेट कमी, ड्रायव्हिंगची मजा आणि हायवेवर सोयीस्कर.

निर्णय तुम्ही घ्यावा

स्ट्रेस फ्री ड्रायव्हिंग करायची असेल आणि रोज ट्रॅफिक लागणार असेल तर Automatic उत्तम.

Automatic घेतली तर

