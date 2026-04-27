उन्हाळ्यात AC ही सर्वात मोठी गरज आहे. पण, कधीकधी एसी व्यवस्थित थंड होत नाही.
थंड होण्याच्या क्षमतेमागे अनेक समस्या असू शकतात. जी वेळेवर दुरुस्त करणे गरजेचे आहे.
एसीचा फिल्टर घाण झाल्यामुळे हवा व्यवस्थित जाऊ शकत नाही.
स्लीप मोडचा वापर केल्याने वीज बिल कमी येत आणि आरामदायक झोप लागते.
एसीच्या क्षमतेपेक्षा खोलीचा आकार मोठा असणे हे देखील एक कारण असू शकते.
दारे आणि खिडक्या उघड्या ठेवल्याने थंड हवा बाहेर जाते.
थर्मोस्टॅटच्या चुकीच्या सेटिंगमुळे थंडावा नीट मिळत नाही.
एसीची वेळेवर सर्व्हिसिंग न केल्यास त्याची कार्यक्षमता कमी होते.
एसी जुना झाल्यावर त्याची कार्यक्षमताही कमी होते.
