घरच्या घरी करा बेसिक मेंटेनन्स त्यासाठी खास टिप्स
Picture Credit: Pinterest
महिन्यातून एकदा संपूर्ण बाईक स्वच्छ धुवा व कोरडी ठेवा, गंज टाळण्यासाठी आवश्यक
Picture Credit: Pinterest
स्पार्क प्लग स्वच्छ ठेवा; कार्बन जमा झाल्यास मायलेज व स्टार्टरवर परिणाम होतो
Picture Credit: Pinterest
क्लच आणि अॅक्सिलरेटर केबलला हलके ल्युब्रिकेशन करा, ज्यामुळे मूव्हमेंट स्मूथ राहील
Picture Credit: Pinterest
सर्व बोल्ट-नट्स टाईट आहेत का ते वेळोवेळी तपासा
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
ब्रेक ऑइल व ब्रेक पॅडची झीज नियमित पाहा; ब्रेकिंग सुरक्षिततेसाठी आवश्यक
दर 500–700 किमी नंतर चेन ऑइलिंग करा, त्याआधी चेन नीट स्वच्छ करा
Picture Credit: Pinterest
या बेसिक कामांव्यतिरिक्त अन्य तांत्रिक आणि जटिल कामांसाठी बाईक मेकॅनिकला दाखवा
Picture Credit: Pinterest